Bentley Flying Spur Mulliner получил «черную» версию

Компания Bentley добавила антихром-пакет Blackline Specification самой дорогой и роскошной версии седана Flying Spur — Mulliner. Автомобиль в такой спецификации отличается черненым внешним декором и 22-дюймовыми колесами особо дизайна. А вот двигатель может быть любым — от гибридного V6 до W12. В остальном же Bentley Flying Spur Mulliner Blackline Specification повторят стандартную четырехдверку.

Фото: Bentley Bentley

Самую роскошную версию седана Bentley Flying Spur — Mulliner — теперь можно заказать с пакетом Blackline Specification. Черные элементы декора пользуются особой популярностью у покупателей купе Continental GT Mulliner, поэтому опциональный набор решено предложить и для четырехдверки.

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Он включает черненые элементы кузова (кроме статуэтки Winged B на капоте) и два варианта 22-дюймовых колес (c полированными «карманами» и глянцевые черные) и сочетается с любым из доступных двигателей: V6 Hybrid, V8 или W12.

Мотор V6 2.9 с двумя турбокомпрессорами twin-scroll на Flying Spur Mulliner Hybrid развивает 416 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Седан с четырехлитровым V8 располагает 550 силами и 700 Нм момента, а с W12 6.0 — 635 силами и 900 Нм момента. Всем машинам полагается восьмидиапазонный «автомат» и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси.

Разумеется, самым дальнобойным окажется гибрид — его подтвержденная дальность хода на одном баке превышает 800 километров, а самым быстрым — Flying Spur с W12, разменивающий первую «сотню» через 3,8 секунды после старта.

Для седана от Mulliner предложены восемь трехцветных вариантов отделки салона. Среди них Flare — комбинация черной кожи Beluga, красной Hotspur и акцентов в бежевом Linen. Пакет Mulliner Driving Specification — стандартное оснащение. В него входят прострочка Diamond-in-Diamond, вставки из трехмерной кожи на дверях и контрастная окантовка кресел.