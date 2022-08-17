Редчайший Nissan Skyline GT-R продали за рекордные $2 млн

Американский коллекционер, известный в социальных сетях под именем 458 Destroyer, потратил два миллиона долларов (примерно 123 миллиона рублей по текущему курсу) на Nissan Skyline GT-R в исполнении NISMO Z-Tune 2006 года выпуска. Данная модификация считается самой редкой и востребованной у поклонников марки со всего мира. Японцы собрали вручную всего 19 подобных спорткаров. При этом несколько лет назад аналогичную модель можно было приобрести за полмиллиона долларов.

Фото: gtspirit.com gtspirit.com

Представленный автомобиль является одним из двух, построенных для рынка Тайланда. Помимо ограниченного количества, при создании NISMO Z-Tune специалисты использовали наработки гоночной команды Nissan, которая разрабатывала автомобили серий Le Mans GT2 и GT500.

Спорткар оборудовали 2,8-литровым турбированным V6, отдачу которого довели до 500 лошадиных сил и 540 Нм. До «сотни» модель разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 327 километров в час. Кроме того, NISMO Z-Tune получил модифицированную подвеску и тормозную систему Brembo.

Коллекционер, заплативший за редчайший спорткар рекордные два миллиона долларов, имеет в своем гараже множество экзотических и уникальных транспортных средств. Среди прочего, американец владеет Ferarri LaFerrari и 599 GTO, парой Lexus LFA, а также Nissan Skyline, принадлежавший актеру Полу Уокеру, несколькими Lamborghini и многими другими суперкарами.