Редчайший Nissan Skyline GT-R продали за рекордные $2 млн

Американский коллекционер, известный в социальных сетях под именем 458 Destroyer, потратил два миллиона долларов (примерно 123 миллиона рублей по текущему курсу) на Nissan Skyline GT-R в исполнении NISMO Z-Tune 2006 года выпуска. Данная модификация считается самой редкой и востребованной у поклонников марки со всего мира. Японцы собрали вручную всего 19 подобных спорткаров. При этом несколько лет назад аналогичную модель можно было приобрести за полмиллиона долларов.
Представленный автомобиль является одним из двух, построенных для рынка Тайланда. Помимо ограниченного количества, при создании NISMO Z-Tune специалисты использовали наработки гоночной команды Nissan, которая разрабатывала автомобили серий Le Mans GT2 и GT500.
Спорткар оборудовали 2,8-литровым турбированным V6, отдачу которого довели до 500 лошадиных сил и 540 Нм. До «сотни» модель разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 327 километров в час. Кроме того, NISMO Z-Tune получил модифицированную подвеску и тормозную систему Brembo.
Коллекционер, заплативший за редчайший спорткар рекордные два миллиона долларов, имеет в своем гараже множество экзотических и уникальных транспортных средств. Среди прочего, американец владеет Ferarri LaFerrari и 599 GTO, парой Lexus LFA, а также Nissan Skyline, принадлежавший актеру Полу Уокеру, несколькими Lamborghini и многими другими суперкарами.
В середине мая стало известно, что Mercedes-Benz пустил с молотка самый дорогой в мире автомобиль. В ходе тайного аукциона за уникальный спорткар 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1956 года заплатили почти 137 миллионов долларов.