Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский авторынок

Специалист журнала «За рулём» Иннокентий Кишкурно сообщил о китайском кроссовере, который в скором времени может взорвать отечественный авторынок.

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Китайские производители автомобилей начали ещё активнее атаковать рынок России. В ближайшее время нашу страну ждёт еще несколько новинок из Китая, которые, по мнению автоэксперта, перевернут российский рынок раз и навсегда. Одной из таких новинок является кроссовер Geely Monjaro.

Паркетник Monjaro построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина транспортного средства составляет 4770 миллиметров, ширина равна 1895 мм, высота — 1689 мм.

Geely Monjaro будет первым автомобилем на рынке нашей страны с экраном системы мультимедиа, который простирается от рулевой колонки до правой двери. Выглядит такое решение довольно не обычно, а как это будет работать, станет понятно со временем.