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1 час назад

Новости автомира: Россиянам назвали китайский кроссовер, который скоро взорвет отечественный авторынок

FBM.ruиещё 1

Специалист журнала «За рулём» Иннокентий Кишкурно сообщил о китайском кроссовере, который в скором времени может взорвать отечественный авторынок.

Назван китайский кроссовер, который скоро взорвет российский авторынок
Фото: FBM.ruFBM.ru

Китайские производители автомобилей начали ещё активнее атаковать рынок России. В ближайшее время нашу страну ждёт еще несколько новинок из Китая, которые, по мнению автоэксперта, перевернут российский рынок раз и навсегда. Одной из таких новинок является кроссовер Geely Monjaro.

Паркетник Monjaro построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина транспортного средства составляет 4770 миллиметров, ширина равна 1895 мм, высота — 1689 мм.

Geely Monjaro будет первым автомобилем на рынке нашей страны с экраном системы мультимедиа, который простирается от рулевой колонки до правой двери. Выглядит такое решение довольно не обычно, а как это будет работать, станет понятно со временем.

Захват рынка: почему россияне пересаживаются на китайские автомобили

Под капотом новой модели оборудован 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил, который работает в сочетании с восьми ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автоновости,Geely,
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