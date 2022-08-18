Названы минусы электромобиля Tesla Model Y

Несмотря на популярность электромобиля и заявления о том, что скоро он будет самым продаваемым автомобилем в мире, недостатки у модели все же есть.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Model Y сильно отличается от того, что может предложить за свои деньги Toyota Corolla, которая сегодня остается самым продаваемым автомобилем в мире», — Max-Cars.

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Илон Маск недавно заявил, что Tesla Model Y уже в 2023 году займет место самого продаваемого автомобиля в мире, включая конкурентов с двигателями внутреннего сгорания. Как стало известно «Max-Cars», машина действительно хорошо продается и дает рекордную выручку. Но сможет ли электрокар забрать лавры у Toyota Corolla – это большой вопрос. Особенно после сильного роста стоимости.

После громкого заявления Маска стоит вспомнить об основных недостатках Tesla Model Y, которые сохраняются в 2022 году:

резкий рост цены почти в два раза за три года, попытка занять премиум-сегмент с дешевыми материалами в салоне, вопросы к качеству сборки, отставание от конкурентов в сегменте Model Y.

В 2019 году электрокар Tesla Model Y вышел на рынок по цене 39 тысяч долларов. Сегодня его можно купить только за 66 тысяч долларов. Разница между первой машиной и текущими версиями только в дальности хода и наличии полного привода. Но вопрос, стоит ли это дополнительных 30 тысяч долларов к цене.

При этом модель активно входит в сегмент премиума с такой ценой, фактически до него не дотягивая. В салоне можно заметить местами жесткий дешевый пластик. Да и сама компания говорит о минимализме как философии модели. Но где граница минимализма и дешевизны?

Одновременно с пластиком есть вопросы к качеству сборки. Все еще на новых машинах можно периодически видеть дефекты краски и несовпадение панелей кузова. Если при цене вдвое меньше это допустимо, то в машине за сумму больше 60 тысяч долларов – нет. Тем более, когда на рынке есть альтернатива, которая может предложить примерно такое же качество, ту же производительность и дальность хода за меньшую сумму.