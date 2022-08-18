Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Новости автомира: Россиянам объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину

Ura.Ru

ОСАГО станет на 50% дешевле, если продлевать полис раньше срока. Об этом заявила руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

Россиянам объяснили, как удешевить ОСАГО наполовину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снижению цены полиса ОСАГО, по словам Бондаревой, поспособствует езда без аварий и ограничения числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. Она сообщила, что в этом случае, скидка может составить 50%. Специалист посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний, по ее мнению, это позволит найти выгодный вариант, считает эксперт, ее слова передает агентство «Прайм».

Базовый тариф по ОСАГО для большинства автовладельцев может расшириться на 26% как вверх, так и вниз, чтобы страховые агенты могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей. Об этом говорится на официальном сайте Банка России. Автоэксперты предупреждали о возможных проблемах с выплатами по ОСАГО, по их мнению, водителям в России будет труднее получить ремонт по ОСАГО и выплат на детали может не хватить, если учитывать новую стоимость запчастей.

Автоновости,Ольга Бондарева,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители