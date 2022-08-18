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52 минуты назад

Китай стал лидером количеству новых импортных автомобилей в России

Gismeteo

На фоне санкций против России и колебаний курса рубля многие крупные автопроизводители ранее приняли решение о приостановке поставок автомобилей в страну. Это, в свою очередь, позволяет занять нишу ушедших брендов другим маркам, а также провоцирует увеличение популярности ввоза машин из-за рубежа.

Так, новое исследование агентства «Автостат» показало, что физлица в РФ стали значительно чаще ввозить автомобили в Россию, и только за июль каждое пятое авто было ввезено в страну «частником». А лидером по популярности среди ввозимых в Россию иномарок стали авто из Китая, на которые в сегменте новых авто пришлось больше 80 %.

В этом же сегменте второе место ушло Южной Корее, чья доля составляет 7 %, а замыкает тройку Япония с 2,6 %.

При этом Страна восходящего солнца лидирует у россиян по количеству ввозимых авто с пробегом, заняв более 87 % сегмента. После нее идет Белоруссия с показателем в 2,8 %, а последнее место делят Германия и США. Процент ввозимых поддержанных иномарок из этих стран варьируется от 2,3 до 2,5 %.

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