На фоне санкций против России и колебаний курса рубля многие крупные автопроизводители ранее приняли решение о приостановке поставок автомобилей в страну. Это, в свою очередь, позволяет занять нишу ушедших брендов другим маркам, а также провоцирует увеличение популярности ввоза машин из-за рубежа.

Так, новое исследование агентства «Автостат» показало, что физлица в РФ стали значительно чаще ввозить автомобили в Россию, и только за июль каждое пятое авто было ввезено в страну «частником». А лидером по популярности среди ввозимых в Россию иномарок стали авто из Китая, на которые в сегменте новых авто пришлось больше 80 %.

В этом же сегменте второе место ушло Южной Корее, чья доля составляет 7 %, а замыкает тройку Япония с 2,6 %.