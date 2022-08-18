Opel работает над электрической версией Astra

Он не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что компания намерена выпустить такой автомобиль в том или ином виде. Он также высказал мнение, что агрессивный внешний вид не был приоритетом, поскольку команда дизайнеров пыталась найти золотую середину между формой и функциональностью. Вполне возможно, что Opel захочет возродить свой значок OPC для хот-хэтча. Ранее компания использовала его на моделях Astra, Corsa и Insignia.