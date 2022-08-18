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36 минут назад

Новости автомира: Opel работает над спортивной версией электрического хэтчбека Astra

ПроКроссовер.ру

Главный дизайнер Vauxhall Марк Адамс сказал, что в британском подразделении Opel ведутся работы по производству высококлассного электрического варианта Astra.

Opel работает над электрической версией Astra
Фото: Opel Opel

Он не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что компания намерена выпустить такой автомобиль в том или ином виде. Он также высказал мнение, что агрессивный внешний вид не был приоритетом, поскольку команда дизайнеров пыталась найти золотую середину между формой и функциональностью. Вполне возможно, что Opel захочет возродить свой значок OPC для хот-хэтча. Ранее компания использовала его на моделях Astra, Corsa и Insignia.

Ожидается, что полностью электрическая Astra появится на рынке где-то в 2023 году. Ее бензиновый аналог дебютировал в прошлом году и показан в галерее и видео здесь. Помимо нескольких двигателей с ДВС, он доступен с двумя гибридными силовыми агрегатами мощностью до 225 л.с.

Автоновости,Vauxhall,Opel,Марк Адамс,
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