Назван способ снизить стоимость ОСАГО вдвое

Руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева рассказала, как можно снизить стоимость полиса ОСАГО в два раза. Соответствующей информацией она поделилась в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт подчеркнула, что клиенту будет предложен наиболее доступный базовый тариф при продлении страховки раньше срока.

На снижение стоимости полиса также влияют езда без аварий и ограничение числа водителей, допущенных к управлению автомобилем. Благодаря соблюдению данных правил можно сэкономить до 50%, пояснила Бондарева.

«Если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле», — указала она.