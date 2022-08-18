Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: назван способ снизить стоимость ОСАГО вдвое

Лера Букина

Руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева рассказала, как можно снизить стоимость полиса ОСАГО в два раза. Соответствующей информацией она поделилась в беседе с агентством «Прайм».

Назван способ снизить стоимость ОСАГО вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнула, что клиенту будет предложен наиболее доступный базовый тариф при продлении страховки раньше срока.

На снижение стоимости полиса также влияют езда без аварий и ограничение числа водителей, допущенных к управлению автомобилем. Благодаря соблюдению данных правил можно сэкономить до 50%, пояснила Бондарева.

«Если планируете в будущем посадить за руль своих детей — отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле», — указала она.

Ранее сообщалось, что с начала года в ряде регионов России существенно увеличились тарифы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) после вступления в силу соответствующего указания ЦБ РФ.

Автоновости,Ольга Бондарева,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители