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1 час назад

Стало известно, сколько потратили россияне на новые машины за месяц

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Специалисты аналитического агентства «Автостат-Инфо» провели исследование, в ходе которого выяснили, что с начала 2022 года жители России потратили на приобретение новых автомобилей 896 миллиардов рублей. Кроме того, за минувший месяц эксперты зафиксировали рост на рынке легковых машин с 83,3 до 87,7 миллиарда рублей. Самой популярной моделью у наших соотечественников является Lada Granta.

Раскрыты траты россиян на новые автомобили
Фото: ТАССТАСС

За минувший июль в стране приобрели 6531 новую «Гранту», за которые заплатили 5,1 миллиарда рублей. Следом расположился Chery Tiggo 7 Pro. За прошедший месяц в стране купили 1145 китайский кроссоверов на сумму три миллиарда рублей. Замкнул тройку лидеров Geely Coolray, которых за месяц продали в России 1243 экземпляра на 2,9 миллиарда рублей. Кроме того, популярностью у россиян пользовались Haval Jolion и Lada Vesta, на которые пришлось по 2,6 миллиарда рублей.

По данным специалистов, в июле 2022 года в стране продали 32 412 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился почти на 75 процентов. При этом по сравнению с июнем количество продаж новых машин увеличилось.

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В начале августа специалисты назвали самые популярные кроссоверы на российском рынке. Согласно данным, наиболее востребованной моделью у наших соотечественников в июле стал китайский Geely Coolray.

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