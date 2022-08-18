Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

Новости автомира: покупатели нашли замену дефицитным новым иномаркам

Российская Газета

В отсутствие новых иномарок российские автомобилисты стали пересаживаться на подержанные машины премиум-класса. И хотя цены на них за последнее время заметно взлетели, покупателей привлекает прежде всего долговечность таких автомобилей.

Покупатели нашли замену дефицитным новым иномаркам
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В условиях отсутствия поставок новых иномарок их выбор в дилерских центрах неумолимо сокращается, а оставшиеся экземпляры зачастую предлагаются по накрученным ценам.

Видео дня

Учитывая, что далеко не все потребители готовы пересесть даже с массовой иномарки на продукцию АвтоВАЗа, а китайские производители могут предложить только кроссоверы и внедорожники, популярные легковые иномарки остались фактически без альтернативы. В связи с этим все больше покупателей обращают внимание на вторичный рынок, где в качестве замены дефицитным новым иномаркам рассматривают в том числе премиальные автомобили с пробегом.

По данным "Авто.ру", по состоянию на середину июля 2022 года доля премиального сегмента на классифайде за год выросла на 20% - сейчас он занимает почти четверть объявлений. Причем машин в возрасте до 5 лет стало больше в 2,1 раза, а 6-10-летних - в 1,6 раза.

В результате возрастная структура предложений в премиум-сегменте существенно изменилась. Так, доля автомобилей в возрасте до 5 лет увеличилась почти до 28% (плюс 6 пунктов). На варианты в возрасте 6-10 лет приходится 30% классифайда (минус 1,5 п.п.), на машины старше 10 лет - менее 42% (минус 4 п.п.).

Таким образом, выбор "свежих" премиальных иномарок с пробегом стал шире: очевидно, их владельцы, для которых традиционно важна новизна модели, поспешили сменить автомобиль после прекращения поставок, а прежний выставили на продажу. В то же время часть собственников могла отказаться от дорогой машины, поскольку в условиях кризиса содержать ее им стало не по карману, особенно если автомобиль был куплен в кредит.

"Некоторые покупатели рассматривают приобретение "свежего" автомобиля с пробегом, в хорошем техническом состоянии как альтернативу новым дефицитным моделям. Что касается перспектив обслуживания иномарок премиум-класса в текущих условиях, несмотря на то, что изменений в ситуации с поставками из-за рубежа пока не произошло, дилеры продолжают работу по всем брендам, включая, конечно, и сервисное обслуживание", - рассказал директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

С учетом налаженной системы поставок запчастей и комплектующих по схеме параллельного импорта владельцы премиальных машин могут не переживать за их дальнейшую эксплуатацию, уверяет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Среди самых популярных премиальных моделей с пробегом на "Авто.ру" наибольший интерес у пользователей вызывают "свежие" BMW M5 и 6-й серии, Mercedes-AMG G-класса и "обычный" G-класса, а также Land Rover Range Rover. Среди моделей в возрасте 6-10 лет повышенным спросом пользуются Lexus LS, Volvo S80 и XC70. Высокий интерес есть и к довольно редкому седану Jaguar XE, а в лидерах, ожидаемо, - Mercedes-Benz S-класса.

Что касается цен, к середине июля 2022 года премиальные иномарки в возрасте до 5 лет подорожали на 24% по сравнению с началом года: их средняя цена составила 6,45 млн рублей. При этом в марте, в период максимального ажиотажа на рынке, средний ценник на "свежие" машины превышал 7,7 миллиона. За год, с конца июля прошлого года, цены выросли на 55% - сильнее, чем на машины бюджетного и среднего ценовых сегментов (+49%).

Премиальные автомобили в возрасте 6-10 лет подорожали меньше - всего на 6% с начала года и на 35% по сравнению с июлем 2021-го. Средняя стоимость в листинге превысила 2,6 миллиона, а мартовский максимум был зафиксирован на отметке 2,94 млн рублей. Таким образом, "свежие" иномарки премиум-класса прибавили в цене гораздо больше, несмотря на то что их средняя стоимость и так вдвое выше, чем у более возрастных автомобилей в этом сегменте.

В пресс-службе ГК "Автодом" отмечают, что цены на премиальные иномарки с пробегом во многом зависят от того, сколько автомобилей представлено на дилерских складах. Для поддержания спроса и пополнения стоков одни дилеры прибегают к выкупу машин у частников и юрлиц, другие пробуют ввозить авто с пробегом из стран СНГ, однако этот вариант пока не получил широкого распространения.

Автоновости,Volvo S80,Jaguar XE,Lexus LS,Land Rover Range Rover,Rover,BMW M5,Land Rover,Lexus,Jaguar,Volvo,BMW,Mercedes-Benz,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители