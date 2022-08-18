Покупатели нашли замену дефицитным новым иномаркам

В отсутствие новых иномарок российские автомобилисты стали пересаживаться на подержанные машины премиум-класса. И хотя цены на них за последнее время заметно взлетели, покупателей привлекает прежде всего долговечность таких автомобилей.

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В условиях отсутствия поставок новых иномарок их выбор в дилерских центрах неумолимо сокращается, а оставшиеся экземпляры зачастую предлагаются по накрученным ценам.

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Учитывая, что далеко не все потребители готовы пересесть даже с массовой иномарки на продукцию АвтоВАЗа, а китайские производители могут предложить только кроссоверы и внедорожники, популярные легковые иномарки остались фактически без альтернативы. В связи с этим все больше покупателей обращают внимание на вторичный рынок, где в качестве замены дефицитным новым иномаркам рассматривают в том числе премиальные автомобили с пробегом.

По данным "Авто.ру", по состоянию на середину июля 2022 года доля премиального сегмента на классифайде за год выросла на 20% - сейчас он занимает почти четверть объявлений. Причем машин в возрасте до 5 лет стало больше в 2,1 раза, а 6-10-летних - в 1,6 раза.

В результате возрастная структура предложений в премиум-сегменте существенно изменилась. Так, доля автомобилей в возрасте до 5 лет увеличилась почти до 28% (плюс 6 пунктов). На варианты в возрасте 6-10 лет приходится 30% классифайда (минус 1,5 п.п.), на машины старше 10 лет - менее 42% (минус 4 п.п.).

Таким образом, выбор "свежих" премиальных иномарок с пробегом стал шире: очевидно, их владельцы, для которых традиционно важна новизна модели, поспешили сменить автомобиль после прекращения поставок, а прежний выставили на продажу. В то же время часть собственников могла отказаться от дорогой машины, поскольку в условиях кризиса содержать ее им стало не по карману, особенно если автомобиль был куплен в кредит.

"Некоторые покупатели рассматривают приобретение "свежего" автомобиля с пробегом, в хорошем техническом состоянии как альтернативу новым дефицитным моделям. Что касается перспектив обслуживания иномарок премиум-класса в текущих условиях, несмотря на то, что изменений в ситуации с поставками из-за рубежа пока не произошло, дилеры продолжают работу по всем брендам, включая, конечно, и сервисное обслуживание", - рассказал директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

С учетом налаженной системы поставок запчастей и комплектующих по схеме параллельного импорта владельцы премиальных машин могут не переживать за их дальнейшую эксплуатацию, уверяет генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Что касается цен, к середине июля 2022 года премиальные иномарки в возрасте до 5 лет подорожали на 24% по сравнению с началом года: их средняя цена составила 6,45 млн рублей. При этом в марте, в период максимального ажиотажа на рынке, средний ценник на "свежие" машины превышал 7,7 миллиона. За год, с конца июля прошлого года, цены выросли на 55% - сильнее, чем на машины бюджетного и среднего ценовых сегментов (+49%).

Премиальные автомобили в возрасте 6-10 лет подорожали меньше - всего на 6% с начала года и на 35% по сравнению с июлем 2021-го. Средняя стоимость в листинге превысила 2,6 миллиона, а мартовский максимум был зафиксирован на отметке 2,94 млн рублей. Таким образом, "свежие" иномарки премиум-класса прибавили в цене гораздо больше, несмотря на то что их средняя стоимость и так вдвое выше, чем у более возрастных автомобилей в этом сегменте.