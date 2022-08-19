Фото дня: в Сети высмеяли рекламу Mercedes-Benz

Mercedes-Benz запустил рекламную кампанию «Nature or Nothing» («Природа или ничто») про заботу об экологии — для создания принтов маркетологи обнаружили линии логотипа автоконцерна в природе. Например, эмблему можно заметить на листьях, в лепестках розы и пчелиных сотах.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

В лондонском рекламном агентстве 10 Days такой креатив не оценили — к ним обратилась организация контроля устойчивого развития Wherefrom с задачей переосмысления промо автомобильного бренда. Авторы проекта обвинили компанию в гринвошинге и сокрытии фактов негативного воздействия на окружающую среду.

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Так, в агентстве представили сообщение «Новые поколения электромобилей уже здесь» в последствиях изменения климата, а линии логотипа увидели в бензиновом пятне.

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При этом принт с молниями креаторы изменять не стали. По их словам, частые грозы свидетельствуют об изменениях климата.

Кроме того, в 10 Days призвали коллег по индустрии к ответственности за гринвошинг со стороны брендов — более 42% рекламных сообщений на тему экологии не соответствуют действительности и вводят потребителя в заблуждение.

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