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1 час назад

Новости автомира: Рекламу Mercedes-Benz высмеяли за гринвошинг

Sostav.ruиещё 1

Mercedes-Benz запустил рекламную кампанию «Nature or Nothing» («Природа или ничто») про заботу об экологии — для создания принтов маркетологи обнаружили линии логотипа автоконцерна в природе. Например, эмблему можно заметить на листьях, в лепестках розы и пчелиных сотах.

Фото дня: в Сети высмеяли рекламу Mercedes-Benz
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В лондонском рекламном агентстве 10 Days такой креатив не оценили — к ним обратилась организация контроля устойчивого развития Wherefrom с задачей переосмысления промо автомобильного бренда. Авторы проекта обвинили компанию в гринвошинге и сокрытии фактов негативного воздействия на окружающую среду.

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Так, в агентстве представили сообщение «Новые поколения электромобилей уже здесь» в последствиях изменения климата, а линии логотипа увидели в бензиновом пятне.

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При этом принт с молниями креаторы изменять не стали. По их словам, частые грозы свидетельствуют об изменениях климата.

Кроме того, в 10 Days призвали коллег по индустрии к ответственности за гринвошинг со стороны брендов — более 42% рекламных сообщений на тему экологии не соответствуют действительности и вводят потребителя в заблуждение.

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Ранее более 450 учёных обратились к руководителям крупных рекламных компаний и PR-агентств, включая WPP, Edelman и IPG, c призывом отказаться от своих клиентов, работающих с ископаемым топливом. Также активисты наградили бренды, которые были замечены в гринвошинге и преуменьшении экологических рисков.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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