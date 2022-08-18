Британская MG представила новый седан MG7

Британский бренд MG, принадлежащий китайской компании SAIC, представил возрожденную модель MG7. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Новый MG7 ориентирован на молодых людей. Длина машины составляет 4884 мм, ширина — 1889 мм, а высота — 1447 мм. Колесная база достигает 2778 мм. Отличительными чертами автомобиля являются двери без рамок, колесные диски в форме звезды, тормозные суппорта, окрашенные в красный цвет, а также и четыре большие выхлопные трубы.

В салоне на передней панели установлен 33-дюймовый дисплей. Кроме того, у MG7 есть спортивый руль, обтянутый перфорированной кожей, а также большой люк на крыше.

Автомобиль получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 257 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач, а также 185-сильный двигатель объемом 1,5 литра и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.