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1 час назад

Компания MG представила новый седан MG7

Газета.Ru

Британский бренд MG, принадлежащий китайской компании SAIC, представил возрожденную модель MG7. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Британская MG представила новый седан MG7
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Новый MG7 ориентирован на молодых людей. Длина машины составляет 4884 мм, ширина — 1889 мм, а высота — 1447 мм. Колесная база достигает 2778 мм. Отличительными чертами автомобиля являются двери без рамок, колесные диски в форме звезды, тормозные суппорта, окрашенные в красный цвет, а также и четыре большие выхлопные трубы.

В салоне на передней панели установлен 33-дюймовый дисплей. Кроме того, у MG7 есть спортивый руль, обтянутый перфорированной кожей, а также большой люк на крыше.

Автомобиль получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 257 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач, а также 185-сильный двигатель объемом 1,5 литра и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Продажи MG7 на китайском рынке начнутся в конце 2022 года. Стоимость модели будет объявлена позже.

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