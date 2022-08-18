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42 минуты назад

Новости автомира: объявлены цены на гибридный Haval Jolion с расходом 5 л/100 км

Motor.ru

В Австралии дебютировал Haval Jolion с гибридной силовой установкой. Он оснащен 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором, которые суммарно развивают 189 лошадиных сил. На данный момент это самая экономичная версия Jolion в линейке: гибрид расходует всего пять литров бензина на 100 километров пути против 8,1 литра у стандартного кроссовера с ДВС. Продажи новинки на австралийском рынке начнутся в сентябре, новинку оценили в 41 тысячу австралийских долларов (1,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Объявлены цены на гибридный Haval Jolion с расходом 5 л/100 км
Фото: HavalHaval

Это обычный гибрид без функции подзарядки и, соответственно, без дополнительного зарядного порта, так что внешне он копирует стандартный Jolion. При этом модель получила слегка обновленные бамперы, чуть другие фары и модернизированную радиаторную решетку – по аналогии с вариантом для Таиланда, дебютировавшим в прошлом году. Интерьер остался прежним – от отличается от знакомого россиянам Jolion правым расположением руля.

На российском рынке Jolion – самая продаваемая модель Haval, ее производят на заводе в Тульской области. У нас кроссовер представлен только в версиях с традиционными двигателями внутреннего сгорания: 1,5-литровым мощностью 143 лошадиные силы и 150-сильным агрегатом того же объема. В первом случае кроссовер переднеприводный, а во втором — с четырьмя ведущими колесами.

Рекомендованные розничные цены на модель в России начинаются от двух миллионов рублей, то есть он дороже гибридного Jolion в Австралии. Стандартный же кроссовер стоит на местном рынке еще дешевле – от 28,5 тысячи австралийских долларов (1,2 миллиона рублей).

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