Объявлены цены на гибридный Haval Jolion с расходом 5 л/100 км

В Австралии дебютировал Haval Jolion с гибридной силовой установкой. Он оснащен 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором, которые суммарно развивают 189 лошадиных сил. На данный момент это самая экономичная версия Jolion в линейке: гибрид расходует всего пять литров бензина на 100 километров пути против 8,1 литра у стандартного кроссовера с ДВС. Продажи новинки на австралийском рынке начнутся в сентябре, новинку оценили в 41 тысячу австралийских долларов (1,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Фото: Haval Haval

Это обычный гибрид без функции подзарядки и, соответственно, без дополнительного зарядного порта, так что внешне он копирует стандартный Jolion. При этом модель получила слегка обновленные бамперы, чуть другие фары и модернизированную радиаторную решетку – по аналогии с вариантом для Таиланда, дебютировавшим в прошлом году. Интерьер остался прежним – от отличается от знакомого россиянам Jolion правым расположением руля.

На российском рынке Jolion – самая продаваемая модель Haval, ее производят на заводе в Тульской области. У нас кроссовер представлен только в версиях с традиционными двигателями внутреннего сгорания: 1,5-литровым мощностью 143 лошадиные силы и 150-сильным агрегатом того же объема. В первом случае кроссовер переднеприводный, а во втором — с четырьмя ведущими колесами.