Количество выданных автокредитов резко выросло в июле

Количество автокредитов, выданных российскими банками, в июле 2022 года увеличилось на 16,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 46,8 тыс. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, после падения в марте текущего года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) растет уже четвертый месяц подряд. При этом в июле 2022 года в России было выдано 46,8 тыс. автокредитов, или на 16,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2022 года - 40,3 тыс.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле их число, напротив, сократилось на 47,1% (в июле 2021 года - 88,4 тыс.), а по сравнению с "досанкционным" февралем - на 35,3% (в феврале 2022 года - 72,4 тыс.)", - говорится в сообщении.
Самое большое количество выданных автокредитов среди регионов РФ в июле 2022 года было зафиксировано в Москве (2,97 тыс.), Московской области (2,67 тыс.), Санкт-Петербурге (2,41 тыс.), а также в Татарстане (2,35 тыс.) и Башкирии (2,07 тыс.).
Согласно данным бюро, в июле 2022 года выдача автокредитов увеличилась практически во всех регионах РФ. При этом самый значительный рост (среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был зафиксирован в Кировской области (+48,9%), Удмуртской Республике (+40,9%), Пермском крае (+40,1%), а также в Саратовской (+31,2%) и Свердловской (+26,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 4,7% и 12,5% соответственно.
"После падения в марте в следующие месяцы наметилась тенденция к постепенному восстановлению сегмента автокредитов. При этом существенный рост выдачи в мае - июле объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Стоит отметить, что в последнее время повысился и уровень одобрения заявок на автокредиты. Это свидетельствует о том, что на рынок возвращаются заемщики "хорошего кредитного качества", значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне. Кроме того, восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка способствует и возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.