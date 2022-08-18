Количество выданных автокредитов резко выросло в июле

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, после падения в марте текущего года количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) растет уже четвертый месяц подряд. При этом в июле 2022 года в России было выдано 46,8 тыс. автокредитов, или на 16,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2022 года - 40,3 тыс.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле их число, напротив, сократилось на 47,1% (в июле 2021 года - 88,4 тыс.), а по сравнению с "досанкционным" февралем - на 35,3% (в феврале 2022 года - 72,4 тыс.)", - говорится в сообщении.