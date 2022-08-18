Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro получил новую топ-версию

От прочих «семерок» новое исполнение также отличилось дизайном экстерьера и начинкой. На домашний рынок такой SUV должен выйти в ближайшее время.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

В начале августа компания Chery анонсировала в Китае подзаряжаемую гибридную версию паркетника Tiggo 7 (в РФ «традиционный» кросс носит приставку Pro), распространив несколько эскизов и фото замаскированного тестового прототипа. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения. Напомним, на родине марки у «семерки» несколько модификаций, между собой они отличаются в основном дизайном. А за основу для PHEV взяли кросс Chery Tiggo 7 Plus, который в Поднебесной продают с осени прошлого года. Ну и, как водится, у гибрида тоже оказались свои особенности.

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У Chery Tiggo 7 Plus PHEV оригинальное оформление передка: кросс обрел радиаторную решетку с вертикальными клиньями и новые фары, а в новом же бампере появились вставки с «точками» (скорее всего, они светятся). Картинок с кормой еще нет, впрочем, судя по снимкам предсерийного образца, сзади гибрид повторяет стандартный Плюс, разве что надпись с названием марки перенесли на объединяющую задние фонари красную плашку.

Интерьер новый, и он почти такой же, как у свежего паркетника Chery Omoda 5 (в РФ Omoda стала отдельной маркой, а кросс к нам приедет под именем C5). Так, Tiggo 7 Plus PHEV достались аналогичные многослойная передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и табло (чисто бензиновый Плюс тоже имеет объединенные виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедиа-системы, но у них иной корпус). Под центральными дефлекторами обдува расположена сенсорная полоска, на которую вывели управление «климатом», еще у гибрида «спортивные» кресла. Наконец, в стойку лобового стекла встроена камера, то есть Tiggo 7 Plus PHEV обрел систему распознавания лиц и мониторинга состояния водителя.

О технике компания Chery пока не рассказала. Китайские СМИ полагают, что установка – как у гибридного кроссовера Chery Tiggo 8: в ее состав входят бензиновая «турбочетверка» 1.5, пара электродвигателей и трансмиссия DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Совокупная отдача такой «восьмерки» — 326 л.с. и 565 Нм.