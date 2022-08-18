"АвтоВАЗ" разработает новое поколение двигателей

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" работает над созданием нового семейства бензиновых двигателей. Об этом сообщает Motor.ru.
Отмечается, что предприятие разработает двигатели объемом 2.0 литра.
Речь идет об атмосферных и турбированных силовых агрегатах, мощность которых, в зависимости от версии, составит от 100 до 200 л.с.
Кроме того, по данным издания, не исключено, что "АвтоВАЗ" разработает турбодизельный мотор объемом 2.0 литра. Сам проект сейчас находится на стадии общего замысла. О том, когда новые двигатели появятся на автомобилях Lada неизвестно.
Ранее сообщалось, что британский бренд MG, принадлежащий китайской компании SAIC, представил возрожденную модель MG7.