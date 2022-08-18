"АвтоВАЗ" разработает новое поколение двигателей

Речь идет об атмосферных и турбированных силовых агрегатах, мощность которых, в зависимости от версии, составит от 100 до 200 л.с.

Кроме того, по данным издания, не исключено, что "АвтоВАЗ" разработает турбодизельный мотор объемом 2.0 литра. Сам проект сейчас находится на стадии общего замысла. О том, когда новые двигатели появятся на автомобилях Lada неизвестно.