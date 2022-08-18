Назван срок падения цен на автомобили в России

Стоимость автомобилей за последнее время поднялась, но в скором времени ситуация с ценами на рынке стабилизируется. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Славнов «Ленте.ру».

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«Рынок лихорадило с марта-апреля, но через год, к началу следующего года или к следующей весне, я думаю, цены чуть-чуть да упадут, то есть рынок уже будет потихоньку выравниваться», — указал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время в автосалонах слишком маленькое количество новых машин, однако рынок расширится марками китайских производителей. Вторичный рынок будет пополнен праворульными авто, указал Славнов.

Он выразил уверенность в том, что китайские производители высоко заявят о себе на российском рынке.

«Многие китайские производители сейчас очень хорошо изготавливают свои машины», — подчеркнул Славнов.