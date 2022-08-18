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1 час назад

Новости автомира: назван срок падения цен на автомобили в России

Лера Букина

Стоимость автомобилей за последнее время поднялась, но в скором времени ситуация с ценами на рынке стабилизируется. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Славнов «Ленте.ру».

Назван срок падения цен на автомобили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рынок лихорадило с марта-апреля, но через год, к началу следующего года или к следующей весне, я думаю, цены чуть-чуть да упадут, то есть рынок уже будет потихоньку выравниваться», — указал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время в автосалонах слишком маленькое количество новых машин, однако рынок расширится марками китайских производителей. Вторичный рынок будет пополнен праворульными авто, указал Славнов.

Он выразил уверенность в том, что китайские производители высоко заявят о себе на российском рынке.

«Многие китайские производители сейчас очень хорошо изготавливают свои машины», — подчеркнул Славнов.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении продаж коммерческих версий Lada Granta. В компании подчеркнули, что линейка коммерческих Lada Granta состоит из 11 моделей с разными типами грузового отсека.

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