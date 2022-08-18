Haval представил новый Haval Jolion

Компания Haval показала гибридную версию компактного кроссовера Haval Jolion, который пользуется популярностью в России. Об этом сообщает портал iXBT.com.

Фото: Haval Haval

Продажи новинки стартуют в сентябре текущего года.

Первая страна, в которой они появятся, - Австралия. Автомобиль имеет турбоированный двигатель объемом 1,5 литра, в также электромотор. Общая отдача силовой установки оценивается в 189 л.с. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот». Машина предлагается с системой переднего привода.

Паспортный расход топлива у гибрида оценивается в 5 литров на 100 км в комбинированном цикле. Обычный бензиновый Haval Jolion расходует 8,1 литра на 100 км. Гибридной версии модели дали обновленные бамперы, фары, решетку радиатора. Интерьер не изменился.

Максимальная комплектация гибридной Haval Jolion обойдется в 41 тысячу австралийских долларов, или около 1,8 млн рублей по текущему курсу.