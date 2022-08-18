Владельцев LADA Vesta пригласили на бесплатный ремонт

Российские дилеры LADA начали оповещать владельцев седанов и универсалов Vesta о необходимости обновить прошивку комбинации приборов. Об этом пишет «АвтоВзгляд».

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Таким образом, в сервис нужно заглянуть владельцам 43 тыс. автомобилей, выпущенных в период с 17 сентября 2019 по 5 июля 2022 года. Узнать, вошла ли в список конкретная машина, можно, обратившись к официальному дилеру.

По словам дилеров, обновление прошивки потребовалось из-за «режима работы лампы давления масла». Это не критичная проблема, но обратиться в сервис все же нужно. Обновление будет проводиться бесплатно.