Владельцев LADA Vesta пригласили на бесплатный ремонт

Российские дилеры LADA начали оповещать владельцев седанов и универсалов Vesta о необходимости обновить прошивку комбинации приборов. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
Таким образом, в сервис нужно заглянуть владельцам 43 тыс. автомобилей, выпущенных в период с 17 сентября 2019 по 5 июля 2022 года. Узнать, вошла ли в список конкретная машина, можно, обратившись к официальному дилеру.
По словам дилеров, обновление прошивки потребовалось из-за «режима работы лампы давления масла». Это не критичная проблема, но обратиться в сервис все же нужно. Обновление будет проводиться бесплатно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ижевске прекратилось производство автомобилей Vesta. Теперь машину будут выпускать в Тольятти — на линии B0, где прежде собирались Renault Logan, LADA Largus и XRAY. Однако из-за того, что на заводе необходимо подготовить мощности и найти комплектующие, автомобили начнут выпускать не раньше весны 2023 года.