Разозленные американцы пойдут в суд из-за 720-сильного Dodge Durango

Эти претензии просты и понятны. Действительно, Dodge обещал ограничить выпуск Durango SRT Hellcat 2021 модельным годом, что подтверждает фраза «Dodge Durango SRT Hellcat will be built only for the 2021 model year» (… только в течение 2021 м.г.) в официальном пресс-релизе. При этом изначальный тираж модели должен был составить 2000 экземпляров, но затем его увеличили на 50 процентов — до 3000. Многие клиенты приобрели кроссовер из-за его уникальности и рассматривали покупку как выгодное вложение средств.