Разозленные американцы пойдут в суд из-за 720-сильного Dodge Durango

Компанию Dodge обвинили в недобросовестной рекламе и требуют остановить продажи Durango SRT Hellcat. Возобновление производства 720-сильного кроссовера, оснащенного двигателем V8 6.2, который изначально задумался как лимитированная и коллекционная модель, вызвало недовольство владельцев машин 2021 года, и они готовы отстаивать свои права в суде. Владельцы настаивают, что возвращение машины сделает их экземпляры менее ценными.

Фото: © Dodge © Dodge

Всего несколько дней назад Dodge объявил о возвращении в модельный ряд 720-сильного Durango SRT Hellcat. Фанаты компрессорных «восьмерок» восприняли эту новость с нескрываемой радостью, однако владельцы аналогичных кроссоверов 2021 модельного года, напротив, расстроились. По словам некоторых из них, машины они купили только потому, что «адских кошек» планировали выпускать всего один год. Сейчас же получается, что ценность автомобилей снизится, и они не будут представлять такого интереса для коллекционеров.

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Эти претензии просты и понятны. Действительно, Dodge обещал ограничить выпуск Durango SRT Hellcat 2021 модельным годом, что подтверждает фраза «Dodge Durango SRT Hellcat will be built only for the 2021 model year» (… только в течение 2021 м.г.) в официальном пресс-релизе. При этом изначальный тираж модели должен был составить 2000 экземпляров, но затем его увеличили на 50 процентов — до 3000. Многие клиенты приобрели кроссовер из-за его уникальности и рассматривали покупку как выгодное вложение средств.

Издание The Drive приводит слова некой Стейси, которая считает себя одной из «пострадавших» от политики Dodge. Бороться с несправедливостью владелица Durango SRT Hellcat собирается с помощью юристов, которые уже начали изучать материалы и готовить иск в суд.

Какие доводы будет приводить истец, пока не ясно, да и в отсутствии договора, где четко прописаны обязанности сторон, запретить Dodge выпустить новую партию кроссоверов будет практически невозможно. Единственный вариант — обвинить производителя в распространении недостоверной информации.