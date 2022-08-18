Китайский Chery решил локализовать производство в РФ

Китайский автопроизводитель Chery начал обсуждать с российскими производителями вопрос локализации производства автомобилей на территории РФ. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков, передает ТАСС.

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«На сегодняшний день вопрос локализации производства - это ответственность головного офиса, прежде всего. Он ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», - подчеркнул он.

Шмаков также отметил, что говорить о конкретных российских площадках и партнерах пока рано.

«Это немного преждевременно», - указал он.

По словам гендиректора, московские власти не

не обращались к компании АО «Чери автомобили рус» по поводу кооперации при создании автомобиля «Москвич».