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1 час назад

Новости автомира: китайский Chery решил локализовать производство в РФ

Лера Букина

Китайский автопроизводитель Chery начал обсуждать с российскими производителями вопрос локализации производства автомобилей на территории РФ. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков, передает ТАСС.

Китайский Chery решил локализовать производство в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день вопрос локализации производства - это ответственность головного офиса, прежде всего. Он ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», - подчеркнул он.

Шмаков также отметил, что говорить о конкретных российских площадках и партнерах пока рано.

«Это немного преждевременно», - указал он.

По словам гендиректора, московские власти не

не обращались к компании АО «Чери автомобили рус» по поводу кооперации при создании автомобиля «Москвич».

Ранее газета International Business Times сообщила, что ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о намерении заняться экспортом своих машин на территорию России.

Автоновости,Iran Khodro,Chery,Владимир Шмаков,Правительство Москвы,
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