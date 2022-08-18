«АвтоВАЗ» разработает новое поколение двигателей

«АвтоВАЗ» решил создать принципиально новое поколение двигателей для своих автомобилей. Как сообщает Motor.ru, российский автопроизводитель собирается разработать семейство двухлитровых ДВС с мощностью от 100 до 200 лошадиных сил.

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Кроме разработки бензиновых двигателей, в будущем инженеры планируют разработать и дизельную версию. Иные технические детали пока неизвестны.

Напомним, что последние годы «АвтоВАЗ» ставил на свои автомобили двигатель Renault H4M мощностью 113 лошадиных сил. Однако после ухода французского автогиганта из России российской компании придется платить роялти за каждый установленный ДВС, а в самой конструкции имеется достаточно много импортных комплектующих, которые невозможно приобрести в условиях санкций.