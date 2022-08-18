Госсубсидия по переводу авто с бензина на газ увеличена вдвое

Российские власти будут субсидировать почти половину расходов граждан и бизнеса по переводу автомобилей с бензина на метан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России .

«Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан. Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», в течение пяти лет в российских городах будет построено 1,3 тыс. газовых заправок.