Кроссовер «Маруся» представили в Новосибирске

В Новосибирском музее СССР показали футуристичный концепт-кар Marussia F2, который разработала компания Marussia Motors. Об этом сообщает портал iXBT.com.

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Напомним, что самую компанию основал в 2007 году известный шоумен и бывший автогонщик Николай Фоменко. В 2015 ее деятельность была прекращена. Полноценное серийное производство «Марусь» к тому моменту не было налажено.

«На память от Marussia Motors остался концепт кроссовера 2010 года, ставший наглядной демонстрацией дизайнерских замыслов отечественных автоконструкторов», - отмечает портал.

Концепт-кар Marussia F2 разработали на платформе корейского рамного внедорожника SsangYong Kyron с тем же двигателем, коробкой и другой технической составляющей. Что касается интерьера и экстерьера модели, то их разработали российские дизайнеры.