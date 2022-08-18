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39 минут назад

Новости автомира: кроссовер «Маруся» представили в Новосибирске

Лера Букина

В Новосибирском музее СССР показали футуристичный концепт-кар Marussia F2, который разработала компания Marussia Motors. Об этом сообщает портал iXBT.com.

Кроссовер «Маруся» представили в Новосибирске
Фото: скриншотскриншот

Напомним, что самую компанию основал в 2007 году известный шоумен и бывший автогонщик Николай Фоменко. В 2015 ее деятельность была прекращена. Полноценное серийное производство «Марусь» к тому моменту не было налажено.

«На память от Marussia Motors остался концепт кроссовера 2010 года, ставший наглядной демонстрацией дизайнерских замыслов отечественных автоконструкторов», - отмечает портал.

Концепт-кар Marussia F2 разработали на платформе корейского рамного внедорожника SsangYong Kyron с тем же двигателем, коробкой и другой технической составляющей. Что касается интерьера и экстерьера модели, то их разработали российские дизайнеры.

«Сейчас мы этот автомобиль выставили в музей, чтобы люди видели, что, в принципе, техническая мысль внутри страны есть», - заявил исполнительный директор ООО «Конструкторское бюро Спектр» Андрей Братеньков.

Автоновости,Marussia,SsangYong Kyron,SsangYong,Николай Фоменко,
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