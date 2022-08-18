В России построили уникальный спорткар

Тюнинг-ателье Alania Motor Sport (AMS) из Владикавказа подготовило новый проект — AMS Mazda Promod, который представят на RDRC Racerpark. Как сообщает «Автовзгляд», машину полностью разработали и собрали в России.

Мастера автомобильного ателье самостоятельно собрали рамную конструкцию из хром-молибдена, которую покрыли пластиковым кузовом, который отдаленно напоминает Mazda RX8. В нее установили двигатель 2JZ-GTE объемом 3,2 литра, коробку переключения передач от Liberty и турбину Garrett 5533R 98 mm.