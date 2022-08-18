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36 минут назад

Новости автомира: в России построили уникальный спорткар

Никита Бородкин

Тюнинг-ателье Alania Motor Sport (AMS) из Владикавказа подготовило новый проект — AMS Mazda Promod, который представят на RDRC Racerpark. Как сообщает «Автовзгляд», машину полностью разработали и собрали в России.

В России построили уникальный спорткар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мастера автомобильного ателье самостоятельно собрали рамную конструкцию из хром-молибдена, которую покрыли пластиковым кузовом, который отдаленно напоминает Mazda RX8. В нее установили двигатель 2JZ-GTE объемом 3,2 литра, коробку переключения передач от Liberty и турбину Garrett 5533R 98 mm.

Мощность автомобиля и время разгона до 100 км/ч пока не раскрывается. На RDRC Racerpark за его рулем выступит гонщик Мустафа Муртазаев. Всего AMS cобирается выставить на соревнования в Подмосковье шесть автомобилей, модифицированных мастерами.

Автоновости,Mazda,
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