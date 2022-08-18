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6 минут назад

ЦОДД запустил новую службу помощи водителям на дорогах Москвы

ТАСС

Автомобили ЦОДД, оснащенные камерами с нейросетью, начали помогать участникам дорожного движения в Москве. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

ЦОДД запустил службу помощи водителям в Москве
Фото: ТАССТАСС

"ЦОДД запускает принципиально новую службу помощи водителям, всем участникам дорожного движения на дорогах. Она построена на системе "парконов", которые выезжают ежедневно на улицы города, которые администрируют правила стоянки и остановки на улице, и оплату парковки", - сказал Чернов.

Видео дня

Он отметил, что первоначально в новом проекте буду участвовать 12 автомобилей, которые оснащены дополнительным огнетушителем, расширенной аптечкой, буксировочным тросом, бустерами для запуска двигателя. Более того, на крыше каждого автомобиля службы помощи имеется проблесковый сигнал желтого цвета. В планах все машины ЦОДД будут участвовать в этом проекте.

Также водители мобильных комплексов будут помогать заполнять европротокол и оказывать первую помощь на дорогах. "В целом для них помощь на дорогах уже будет оказываться не в режиме факультатива, а это для них становится службой. Они это будут делать в обязательном порядке", - уточнил Чернов.

Камеры с нейросетью

По его словам, машины также оснастили камерами с нейросетью в помощь водителям. "Это так называемый онлайн-регистратор, который смотрит по ходу движения автомобиля. К нему удаленно сможет подключаться ситуационный центр или наша диспетчерская, если требуется оказать какую-то помощь, если требуется понять, что происходит в этот момент на дороге. Кроме всего, эта камера детектирует номера проезжающих автомобилей и отправляет в базу розыска, дорожные знаки - и отправляет в нашу базу знаков, стертую разметку и даже ямы на дорогах. В свою очередь, мы информацию об этих неисправностях будем передавать в ЖКХ", - подчеркнул Чернов.

Он заявил, что также комплекс фотовидеофиксации оснащен камерой, которая направлена в салон автомобиля. "Она умеет понимать, пристегнут водитель или нет, разговаривает ли он по мобильному телефону, не засыпает ли он. В случае срабатывания это будет передаваться к нам в диспетчерскую, мы будем контролировать насколько водитель добросовестно работает. <…> В целом мы считаем, что эти комплексы позволят нам улучшить дорожное движение, подключаться удаленно к автомобилю в случае каких-то ДТП или других нестандартных ситуациях на дорогах", - добавил Чернов.

Руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД отметил, что водители новых мобильных комплексов будут ездить по своим маршрутам, а также выезжать на ДТП или ЧП по поручению ситуационного центра ЦОДД. Вызвать службу помощи самостоятельно нельзя.

Автоновости,Егор Чернов,
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