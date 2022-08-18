Появились фото новых Renault Logan и Sandero на заводе «Москвич»

Журналистам портала Autonews удалось сфотографировать несколько десятков автомобилей Renault Logan и Renault Sandero на заводе «Москвич».

Фото: Autonews Autonews

На снимке опубликованном изданием можно рассмотреть несколько десятков автомобилей Renault Logan и Renault Sandero замаскированных в камуфляжную пленку.

На фотографиях видны машины с необычной двухэтажной оптикой. Для России готовились уникальные версии Logan/Sandero, которые должны были отличаться от зарубежных модификаций. Такой светотехники нет ни у румынских Dacia, ни у турецкого Renault Taliant.

Также на одном из прототипов можно рассмотреть пластиковый обвес, что свидетельствует о наличии внедорожных версий Stepway.