Появились фото новых Renault Logan и Sandero на заводе «Москвич»

Журналистам портала Autonews удалось сфотографировать несколько десятков автомобилей Renault Logan и Renault Sandero на заводе «Москвич».
На снимке опубликованном изданием можно рассмотреть несколько десятков автомобилей Renault Logan и Renault Sandero замаскированных в камуфляжную пленку.
На фотографиях видны машины с необычной двухэтажной оптикой. Для России готовились уникальные версии Logan/Sandero, которые должны были отличаться от зарубежных модификаций. Такой светотехники нет ни у румынских Dacia, ни у турецкого Renault Taliant.
Также на одном из прототипов можно рассмотреть пластиковый обвес, что свидетельствует о наличии внедорожных версий Stepway.
При этом Autonews утверждает, что появление моделей Renault на заводе «Москвич» не должно давать ложных надежд на возвращение. Просто все бывшие активы компании, включая тестовые прототипы, согнали на бывший завод Renault.