Организаторы премии Peninsula Classics Best of the Best Award назвали лучший классический автомобиль 2021 года. Им стал спорткар Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1956 года, победивший в конкурсе элегантности на вилле Д’Эсте. Среди конкурентов берлинетты были такие модели, как Lancia Stratos HF Stradale, Mercedes-Benz 540 K, Hispano-Suiza H6B Cabriolet и Avions Voisin Type C27 Aerosport Coupe.

Гостиничная сеть Peninsula Hotels, отели которой расположены в Японии, Франции, Гонконге, на Тайване и в Соединенных Штатах, уже седьмой раз выбирает самые красивые классические автомобили в рамках премии Peninsula Classics Best of the Best Award. Претендовать на награду могут победители престижных конкурсов элегантности, например Concorso d’Eleganza Villa d’Este, и в этом году (премия присуждается по итогам предыдущего года) организаторы решили, что её достойна Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1956 года.

Таких машин было построено всего девять. Конкретно этот экземпляр участвовал в гонках Mille Miglia, Tour de France 1959 года и различных хилл-клаймах, был доработан в Carrozzeria Scaglietti, а позднее получил раннюю версию двигателя V12 с индексом 12B.

В 1968 году берлинетта попала к датскому коллекционеру Клаусу Алефельду, который выставил её в музее Egeskov Veteran Car Museum. Тридцать два года спустя машину выкупили Сэм и Эмили Манн. Они отреставрировали редкий автомобиль, и он получил награду Gran Turismo Cup for Best of Show GT на Cavallino Classic.

К нынешнему владельцу 250 GT Berlinetta Competizione перешла в 2016-м. Автомобиль сразу же отправили в итальянскую реставрационную мастерскую Bacchelli & Villa, а затем сертифицировали по программе Ferrari Classiche.

Документ подтверждает техническое соответствие машины оригиналу и повышает её коллекционную ценность. Затем была победа на Concorso d’Eleganza Villa d’Este, и вот сейчас берлинетту отметили наградой Peninsula Classics 2021 Best of the Best Award.