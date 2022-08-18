Водителям придется платить за ожидание при выезде из Белоруссии

В настоящий момент на большинстве белорусских пограничных пунктах действует бесплатная система электронной очереди. При этом чтобы избежать очередей, автомобилисты могут за деньги забронировать время, в которое хотят пересечь границу. Теперь же правительство страны отменило платное бронирование конкретного времени выезда, но ввело плату за регистрацию в обычной электронной очереди. Распоряжение уже подписал Александр Лукашенко.

Фото: © Госпогранкомитет РБ © Госпогранкомитет РБ

Для того, чтобы попасть в зону ожидания на границе, необходимо будет получить специальный номер. Пока правительство не определило его стоимость, однако сейчас за запись на определенное время нужно заплатить около 750 рублей. Плату потребуется произвести только за выезд из Белоруссии. Въезд в страну остается бесплатным.

Электронную платную очередь вводят на большинстве пограничных пунктах. Сейчас подобный режим действует на нескольких границах с Польшей, Литвой и Латвией. Порядок работы системы, а также стоимость выезда из страны определит правительство. При этом въезжать и выезжать из республики в Россию можно будет бесплатно.