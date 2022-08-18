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59 минут назад

Новости автомира: электрогрузовики EVM Pro на базе УАЗа стартуют осенью

Российская Газета

В феврале этого года петербургским стартапом "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (ЭМР) был представлен первый российский электрогрузовик EVM Pro на базе УАЗ "Профи". Появились подробности о сроках запуска автомобиля в серийное производство.

Электрогрузовики на базе УАЗа стартуют осенью
Фото: youtube.comyoutube.com

Производство EVM Pro в Москве стартует в сентябре, но это будет технический запуск, говорит в пресс-релизе компании, который поступил в "РГ". Товарные машины начнут сходить с конвейера в четвёртом квартале.

Производство организуют на строящихся в особой экономической зоне "Москва" мощностях. Они рассчитаны на объём выпуска до тысячи машин в год. По словам гендиректора ООО "ЭМР" Ильи Рашкина, на заводе будет установлено 100 станков различного профиля и, что немаловажно, часть из них разработана собственными силами компании, что позволило отказаться от иностранных аналогов.

Ранее "РГ" рассказывала об основных технических характеристиках EVM Pro и о его стоимости для рядового потребителя.

Автоновости,УАЗ,
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