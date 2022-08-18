Электрогрузовики на базе УАЗа стартуют осенью

В феврале этого года петербургским стартапом "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (ЭМР) был представлен первый российский электрогрузовик EVM Pro на базе УАЗ "Профи". Появились подробности о сроках запуска автомобиля в серийное производство.

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Производство EVM Pro в Москве стартует в сентябре, но это будет технический запуск, говорит в пресс-релизе компании, который поступил в "РГ". Товарные машины начнут сходить с конвейера в четвёртом квартале.

Производство организуют на строящихся в особой экономической зоне "Москва" мощностях. Они рассчитаны на объём выпуска до тысячи машин в год. По словам гендиректора ООО "ЭМР" Ильи Рашкина, на заводе будет установлено 100 станков различного профиля и, что немаловажно, часть из них разработана собственными силами компании, что позволило отказаться от иностранных аналогов.