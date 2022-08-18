Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
44 минуты назад

Новости автомира: новые Renault Logan и Sandero заметили на заводе «Москвич»

Никита Бородкин

На территории бывшего завода Renault, переименованного в «Москвич», обнаружили закамуфлированные прототипы седанов Logan и хэтчбэков Sandero третьего поколения. Сделанные Autonews.ru снимки подтверждают слухи о том, что для России готовились уникальные версии зарубежных автомобилей.

Новые Renault Logan и Sandero заметили на заводе «Москвич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографиях можно рассмотреть «двухэтажные» передние фары, заново отрисованные бамперы и нетипичные для моделей решетки радиатора. Кроме того, на колесных арках имеются пластиковые накладки.

Разработка этих автомобилей была полностью остановлена с уходом Renault из России, а тестовые прототипы, скорее всего, решили хранить на территории бывшего завода французского автогиганта.

Отмечается, что на стоянке также размещено множество других автомобилей бренда — предположительно, они могли принадлежать к корпоративному парку, и из логистических или юридических соображений их проще было оставить в России.

Автоновости,Renault Logan,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители