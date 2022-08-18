Новые Renault Logan и Sandero заметили на заводе «Москвич»

На территории бывшего завода Renault, переименованного в «Москвич», обнаружили закамуфлированные прототипы седанов Logan и хэтчбэков Sandero третьего поколения. Сделанные Autonews.ru снимки подтверждают слухи о том, что для России готовились уникальные версии зарубежных автомобилей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографиях можно рассмотреть «двухэтажные» передние фары, заново отрисованные бамперы и нетипичные для моделей решетки радиатора. Кроме того, на колесных арках имеются пластиковые накладки.

Разработка этих автомобилей была полностью остановлена с уходом Renault из России, а тестовые прототипы, скорее всего, решили хранить на территории бывшего завода французского автогиганта.