BMW придумала «механику» с защитой от случайных переключений

Компания BMW запатентовала механическую коробку передач с защитой от случайных переключений, которые могут привести к поломке двигателя. Трансмиссию снабдили специальными задвижками, которые блокируют те ступени, которые опасны для силового агрегата. Принцип аналогичен блокировке задней передачи, что есть почти в любой машине с «механикой». Однако работает система в динамике, полагается на данные о скорости и оборотах в каждый конкретный момент времени.

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Разработка BMW — это что-то вроде блокирующего механизма задней передачи, который есть почти в любой машине с «механикой». Система задумана как динамическая, то есть закрывать пазы в кулисе она будет на основе данных о скорости и оборотах двигателя в каждый конкретный момент времени. Случайно перейти на вторую вместо четвертой уже не получится, да и вниз можно будет переключиться, только если это не приведет к пагубному для мотора скачку оборотов.

Новую систему не следует путать с функцией rev-matching, которая лишь выравнивает обороты коленвала в момент понижения передачи, чтобы избежать рывков при переключении. Изобретение BMW делает некоторые переключения в принципе невозможными и таким образом избавляет об дорогостоящего ремонта силового агрегата.

Будет ли новшество применено в серийных автомобилях, пока неизвестно. Вообще, BMW обещает сохранить «механику» в угоду энтузиастам — именно поэтому есть смысл её улучшать.