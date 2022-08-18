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41 минуту назад

Suzuki выпустила новый хетчбэк Alto за 300 тыс. рублей

Газета.Ru

Компания Suzuki представила в Индии модель Alto нового поколения. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Suzuki выпустила новый хетчбэк Alto за 300 тыс. рублей
Фото: SuzukiSuzuki

Длина Alto составляет 3530 мм, ширина - 1490 мм, высота - 1520 мм. Объем багажника увеличился со 177 до 214 литров. Хетчбэк получил новый литровый двигатель мощностью 67 л.с. Коробки передач - пятиступенчатая механическая либо «робот» AGS с одним сцеплением, доступный только в старших комплектациях.

В списке опций Alto - передние электростеклоподъемники, бесключевой доступ и две мультимедийный системы, причем у второй предусмотрен 7-дюймовый сенсорный экран и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Продажи нового Suzuki Alto в Индии уже начались. Цена на автомобиль начинается от 399 тыс. рупий (300 тыс. руб. по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что ,ританский бренд MG, принадлежащий китайской компании SAIC, представил возрожденную модель MG7.

Автоновости,Suzuki Alto,Suzuki,Apple,
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