Suzuki выпустила новый хетчбэк Alto за 300 тыс. рублей

Компания Suzuki представила в Индии модель Alto нового поколения. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Фото: Suzuki Suzuki

Длина Alto составляет 3530 мм, ширина - 1490 мм, высота - 1520 мм. Объем багажника увеличился со 177 до 214 литров. Хетчбэк получил новый литровый двигатель мощностью 67 л.с. Коробки передач - пятиступенчатая механическая либо «робот» AGS с одним сцеплением, доступный только в старших комплектациях.

В списке опций Alto - передние электростеклоподъемники, бесключевой доступ и две мультимедийный системы, причем у второй предусмотрен 7-дюймовый сенсорный экран и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Продажи нового Suzuki Alto в Индии уже начались. Цена на автомобиль начинается от 399 тыс. рупий (300 тыс. руб. по текущему курсу).