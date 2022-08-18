Mahindra представила сразу пять концептов кроссоверов

На территории Лондона Mahindra решила презентовать 5 прототипов электрокроссов. Авто создавали, используя модульную платформу INGLO, разработанную при сотрудничестве с автоконцерном Volkswagen Group.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлению экспертов, немцы будут поставлять для модели компоненты собственной электро-тележки MEB. Размер колёсной базы авто составляет 2,762 – 2,775 м. Общая длина транспортного средства достигает 4,37 – 4,79 м. В INGLO в передней части размещается многорычажка, а в передней стойки МакФерсон. Клиренс машины равен 21,8 см.

Для модели используется 1 – 2 силовых агрегата. Вместе с мотором функционирует заднеприводная либо переднеприводная система. Двигатель генерирует 231 – 395 «лошадей». Авто комплектуется литий-железо-фосфатными 60- и 80-киловаттными аккумуляторными батареями. Запас хода транспортного средства на одном заряде достигает 450 км.

Car.ru

Версии XUV.e8, а также XUV.e9 очень схожи по внешним данным. Создаётся впечатление, что перед нами одно авто в кузове классического кросса, а также кросс-купе соответственною, однако впечатление обманчиво. XUV.e8 – это Mahindra XUV700 в электрической модификации. Запуск машины в серию пообещали в 2024 году. 4,74-метровый кросс получил три ряда кресел.

Версию XUV.e9 ожидают в 1-ой половине 2025 года. Купеобразный 4,79 метровый кросс получит пятиместный салон. Авто оснащается тройным планшетом и сенсорным блоком управления микроклиматом.

Car.ru

Второе семейство BE включает три модели. Эти авто позиционируются в виде более молодёжных спортивных вариантов. Запуск планируют на октябрь 2025 года. Первым выйдет кросс BE.05 на 4,37 м. Речь идёт о самом компактном из всех варианте. Модель похвастается двумя экранами и экологичной отделкой из материалов так называемой вторичной переработки.

Car.ru