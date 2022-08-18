На заводе «Москвич» сфотографировали новые Renault Logan и Sandero

В Сети опубликовали фотографии, сделанные на территории бывшего московского завода Renault, которые ныне называется «Москвич». На снимках удалось запечатлеть десяток седанов Logan и хэтчбеков Sandero третьего поколения, покрытые камуфляжной пленкой. Вероятно, данные автомобили, отличающиеся дизайном экстерьера, собирались производить на предприятии в Тольятти и продавать на российском рынке.

Фото: © Autonews.ru © Autonews.ru

Судя по фотографиям, припаркованные автомобили оборудованы «двухэтажной» передней оптикой, иными бамперами и высоко расположенной радиаторной решеткой. Подобной конфигурации нет ни у румынских Dacia, ни у турецкого аналога Renault Taliant. Таким образом, представленные экземпляры готовили именно для российского рынка. Кроме того, пластиковые накладки на колесных арках говорят о том, что на парковке находятся Sandero Stepway.

После ухода из России компании Renault, производство Logan и Sandero в стране остановили. Скорее всего, данные автомобили из-за логистических проблем просто пригнали на территорию автозавода.

Ожидалось, что сборку третьего поколения «Логанов» и «Сандеро» наладят на предприятии в Тольятти к лету нынешнего года. Однако на этой площадке теперь будут производить Lada Vesta.

Что касается завода «Москвич», то там со временем планируют наладить сборку электрического фургона Lada Largus. Кроме того, на мощностях бывшего предприятия Renault могут запустить производство лицензионных версии китайских моделей JAC.