В Подмосковье предупредили о низкой видимости на дорогах

На некоторых участках дорог в Подмосковье ухудшилась видимость из-за смога от пожаров в Рязановской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости из-за смога от пожаров в Рязановской области», — говорится в тексте.

Кроме того в Подмосковье сохраняется запах гари и жара до плюс 32 градусов, добавили в Минтрансе региона. В ведомстве предупредили водителей о необходимости оставаться бдительными и соблюдать правила дорожного движения.