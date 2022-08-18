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1 час назад

В Подмосковье предупредили о низкой видимости на дорогах

Елена Прошина

На некоторых участках дорог в Подмосковье ухудшилась видимость из-за смога от пожаров в Рязановской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса региона.

В Подмосковье предупредили о низкой видимости на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости из-за смога от пожаров в Рязановской области», — говорится в тексте.

Кроме того в Подмосковье сохраняется запах гари и жара до плюс 32 градусов, добавили в Минтрансе региона. В ведомстве предупредили водителей о необходимости оставаться бдительными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что три очага лесных пожаров действуют в Рязановской области с 15 августа. Со среды из-за изменения направления ветра жители разных районов Москвы стали чувствовать запах гари. Из-за высокой пожароопасности с 16 по 21 августа в Подмосковье ввели ограничение на посещение лесов.

Автоновости,Минтранс РФ,
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