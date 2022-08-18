Китайский XPeng сделал зарядку для электрокаров в два раза мощнее Tesla

Компания XPeng представила ультрабыструю зарядку для электрокаров, которая за пять минут позволяет получить 210 километров дополнительного пробега. Её мощность — 480 киловатт. Первая подобная колонка будет установлены на парковке торгового центра Sunac Mall в Гуанчжоу. Затем терминалы появятся в крупнейших мегаполисах страны и на основных магистралях.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Зарядная колонка S4 была анонсирована в конце прошлого года на Дне технологий Xpeng. Терминал имеет мощность 480 киловатт, но много это или мало зависит от контекста. А контекст такой: «суперчарджеры» Tesla дают 150—250 киловатт, станции Ionity — 350. Не стоит забывать и о единичных терминалах Terra 360 фирмы ABB, Repsol (450 кВт), GAC (500 кВт) и совсем уж экзотической зарядке Desten, располагающей 900 киловаттами, которая подходит для одного-единственного автомобиля — Piech GT.

Xpeng утверждает, что с колонкой S4 за пять минут можно получить 200 километров хода. Демонстрационная зарядная сессия с кроссовером G9 в главной роли это подтвердила, а сама процесс выглядел следующим образом.

Сначала электрокар заряжался 150 киловаттами, но в течение минуты мощность поднялась до 400. Пиковое значение в 440 киловатт было достигнуто через три с половиной минуты, а всего на зарядку с низкого SoC до 40 процентов (эквивалент 210 километров пробега по китайскому циклу CLTC) ушло не больше пяти минут.