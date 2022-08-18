«Повзрослевший» родственник старого Hyundai Solaris выходит на рынок

Бюджетный седан HB20S заметно похорошел после рестайлинга, кроме того, он обзавелся новым оборудованием. Двигатели прежние.

Фото: Hyundai Hyundai

Полноценную презентацию обновленного хэтчбека Hyundai HB20 провели в июле этого года, а вот четырехдверную версию HB20S тогда просто продемонстрировали. Теперь же раскрыты все подробности о посвежевшем седане. Напомним, семейство бюджетников Хёндэ в строю с 2012-го, во второе поколение компакты перешли в 2019 году, сохранив при этом платформу, унифицированную с предыдущим Солярисом. Машины производят в Бразилии (HB расшифровывается как Hyundai Brasil), которая и является для них главным рынком, однако седан и хэтч также поставляют в другие страны Южной Америки.

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Спереди Hyundai HB20S-2023 копирует рестайлинговую «пятидверку»: обе модификации получили новую головную оптику без изломов (у дорогих версий есть светодиодные «галки» ходовых огней), под фарами появились отдельные блоки поворотников, а еще ниже идут круглые противотуманки. Радиаторную решетку тоже заменили, она с «выпуклостями» и разделена на две части. Фонари и у седана, и у хэтчбека сделаны в виде единой плашки. А вот задний бампер у седана оригинальный (также новый), вдобавок номерной знак переехал на крышку багажника. Кроме того, машинам достался новый рельефный капот. Итого, у HB20 и HB20S теперь более «взрослый», солидный облик.

После рестайлинга длина «четырехдверки» выросла на 65 мм до 4325 мм, колесная база – прежние 2530 мм. Бразильские СМИ также пишут, что увеличен объем багажника, но новый показатель пока не объявлен (у дореформенной модели – 475 л).

Салон у седана такой же, как у хэтча, а если сравнивать с дорестайлинговыми машинами, то внутри обновок меньше. Так, расположенный по центру консоли «кругляш» отныне отображает температуру, у «богатых» исполнений имеется новая «приборка» (в «простых» комплектациях приборам лишь доработали графику), иными еще стали материалы отделки. Список оборудования пополнили системы дистанционного запуска и бесконтактного открывания багажника. В арсенале модели также значатся шесть подушек безопасности, круиз-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона.

Седан Hyundai HB20S предложен с прежними трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 и турбомотором аналогичного объема. На бензине базовый двигатель выдает 75 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 80 л.с.; мощность «турботройки» — 120 л.с. (вне зависимости от топлива). Атмосферный мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбодвижок теперь работает в паре только с классическим шестиступенчатым «автоматом» (хэтчу с турбомотором еще положена 6МКП).

В Бразилии уже принимают заказы на обновленную «четырехдверку», «живые» продажи стартуют в ближайшее время. Цена лежит в диапазоне от 16 500 до 23 300 долларов (да, для этой страны цены привлекательные, местный Renault Logan стоит примерно столько же). Рестайлинговый хэтчбек Hyundai HB20 стоит от 14 800 долларов.