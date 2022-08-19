Такими могут стать спецавтомобили на базе электрического Lada Largus

В начале августа компания АвтоВАЗ представила проект концептуального электрического фургона Lada e-Largus, производство которого в будущем планируют наладить на заводе в Ижевске. По словам представителей российского концерна, сертификационный прототип инженеры представят уже в следующем году. В ожидании электрокара дизайнеры портала Quto.ru примерили на машину различные надстройки и специальные модификации.

Фото: © Никита Чуйко / Quto.ru © Никита Чуйко / Quto.ru

В АвтоВАЗе сообщили, что грузоподъемность батарейного «Ларгуса» составит до 800 килограммов. Таких характеристик хватит для того, чтобы адаптировать электрокар к перевозке овощей, фруктов или хлеба в магазины. Если установить на машину цистерну для перевозки молока, Largus станет незаменимым помощником фермерам. Кроме того, оценить электромобиль по достоинству смогут сотрудники полиции, для которых инженеры могут превратить модель в батарейный автозак.

Никита Чуйко / Quto.ru

Никита Чуйко / Quto.ru

Еще одной необычной модификацией e-Largus может стать бетономешалка, которая поможет при проведении строительных работ. А если оборудовать электрокар подъёмным механизмом, его можно будет использовать для монтажа или ремонта дорожных камер.

Никита Чуйко / Quto.ru

При этом Максим Соколов ранее сообщал, что батарейные фургоны найдут применение в каршеринге, а также в сервисах доставки.