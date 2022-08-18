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1 час назад

Новости автомира: По параллельному импорту: какие новинки мировых брендов все же появились в России

Газета.Ru

Летом в России начали появляться новые модели автомобилей европейских и японских брендов, которые прежде не были доступны на рынке. Благодаря параллельному импорту автодилеры предлагают машины тех марок, которые остановили ввоз автомобилей в нашу страну. Какие новинки стали доступны россиянам, и какие проблемы могут возникнуть при их покупке – в материале «Газеты.Ru».

Санкциям вопреки: какие новые авто все же появились в России
Фото: VolkswagenVolkswagen

В августе на российском рынке благодаря параллельному импорту возникли новые поступления автомобилей Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus и Volkswagen. Об этом рассказали "Газете.Ru" представители автодилерских холдингов, продающих в том числе и автомобили, ввезенные в официальном порядке.

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В основном продавцы ввозят автомобили премиального сегмента, поскольку на них максимальная маржинальность, объясняет "Газете.Ru" генеральный директор группы компаний "Автодом" Андрей Ольховский.

Назван срок падения цен на автомобили в России

По его оценкам, на данный момент объем ввоза автомобилей официальными дилерами путем параллельного импорта составляет 2-3 тыс. ежемесячно. В текущих условиях поставки таким путем точечные и не могут конкурировать с официальными поставками от импортеров, отмечает собеседник.

"Основные поставщики автомобилей по параллельному импорту – Объединенные Арабские Эмираты и Германия", – говорит Ольховский.

Параллельный импорт окажет благоприятный эффект на пополнение дилерских запасов и динамику продаж, что поможет авторынку, считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы "Авилон" Алексей Стариков.

"При этом нужно учитывать, что сейчас в отрасли существует глобальный дефицит некоторых автомобилей, поэтому параллельный импорт – это, конечно, не панацея. Пока крайне трудно оценить то, каких именно результатов данная мера позволит достичь в течение ближайших месяцев", – отмечает он в беседе с "Газетой.Ru".

Представители "Автодома" при этом собираются продавать гарантийные сертификаты на ввезенные параллельным импортом автомобили.

"Автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту, не имеют гарантии импортеров, гарантия дилера - это дополнительные финансовые продукты, которые клиент может приобрести", - уточнили "Газете.Ru" в пресс-службе компании.

С вопросами относительно гарантийного обслуживания машин, ввезенных в обход официального импортера, "Газета.Ru" обратилась и в пресс-службу "Авилона", на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Volkswagen

Если в официальном порядке компания Volkswagen предлагала россиянам только бензиновые и дизельные автомобили, то теперь у дилеров можно приобрести и машины немецкой марки с электроприводом.

Так, в продаже появились трехрядные электрокроссоверы Volkswagen ID.6 в модификации Crozz (на фото выше) по цене от 4,5 млн рублей.

Эта модель создавалась специально для китайского авторынка и дебютировала в КНР летом 2021 года, производство ID.6 Crozz налажено на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

По габаритам Volkswagen ID.6 Crozz схож с кроссовером Touareg. Доступные в России автомобили 2022 года выпуска оснащены трехфазным электродвигателем мощностью 180 лошадиных сил, тяга передается на задние колеса, а разгон до "сотни" занимает 9,3 с. Запас хода на одном заряде батареи по циклу NEDC у ID.6 Crozz составляет 439 км. При этом в Китае предлагается и полноприводная версия этой машины, однако до России они пока не добралась.

В салоне ID.6 почти не осталось физических кнопок, управление большинством функций производится через 12-дюймовый экран мультимедиасистемы. В списке опций – трехзонный климат-контроль, функция распознавания речи, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль.

Land Rover

Весной в России должны были начаться продажи внедорожников Range Rover пятого поколения - информация о новой модели даже появилась на официальном сайте производителя, однако в официальном порядке машины до автосалонов не добрались.

Тем не менее, к августу эти внедорожники появились у дилеров и предлагаются по цене от 32,5 млн рублей.

В наличии доступны две модификации – дизельная и бензиновая. Первая, D350, имеет рядный шестицилиндровый 3,0-литровый битурбодизель мощностью 350 лошадиных сил. Бензиновая P530 оснащена 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который выдает 530 лошадиных сил – такой внедорожник сможет разогнаться с места до 100 км/ч за 4,6 с.

Автомобили доступны в России в комплектации Autobiography, в числе прочего в нее входят 22-дюймовые легкосплавные колеса, трехзонный климат-контроль, доводчики дверей, аудиосистема Meridian, мультимедиа с 13,1-дюймовым сенсорным экраном, а также функция подруливания задних колес.

Также путем параллельного импорта начали ввозить уже знакомые россиянам Land Rover Defender и Range Rover Sport, рассказали продавцы автомобилей. Часть предлагаемых в России машин выпущена в нынешнем году.

Mercedes-Benz

Запланированный на первый квартал нынешнего года старт продаж Mercedes-Benz EQS состоялся лишь в августе - и тоже благодаря "серым" поставкам.

В наличии у дилеров можно найти такие автомобили по цене около 20 млн рублей в "средней" модификации 580 4Matic – это полноприводная версия с двумя электрическими моторами суммарной мощностью 524 лошадиные силы. Такой автомобиль способен достигать отметки 100 км/ч за 4,3 с и проезжать до 676 км на одном заряде батареи.

Люксовый лифтбэк оснащен медиасистемой с экраном диагональю 56 дюймов - дисплей занимает большую часть передней панели. Он снабжен тактильной обратной связью, есть также проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности. Автомобиль оснащен пневмоподвеской с автоматической корректировкой клиренса при изменении скорости, электроприводом дверей, а также автопарковщиком.

Что касается бензиновых моделей Mercedes-Benz, то в августе в Россию начали завозить кроссоверы GLC, рассказали "Газете.Ru" в "Авилоне". В наличии доступны автомобили 2022 года выпуска по цене от 6 млн рублей c моторами мощностью 197 л.с. и 249 л.с.

Lexus

Также в наличии у дилеров доступны премиальные внедорожники Lexus LX, хотя официальные продажи автомобилей этой весной так и не успели начаться. Стоимость самых доступных версий Executive начинается от 17 млн рублей, это почти вдвое больше базовой цены, объявленной российским офисом Lexus в феврале.

В РФ привезли LX с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Уже в начальной комплектации внедорожник оснащается 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли и дополнительным тачпадом с диагональю 7 дюймов. Все комплектации, кроме самой простой, включают аудиосистему Mark Levinson с 25 динамиками.

Также в Россию продолжают ввозить внедорожники Toyota Land Cruiser 300, построенные с LX на общей платформе. Их официальные продажи успели начаться год назад.

В чем риск покупки

Одна из главных проблем при покупке автомобиля, ввезенного параллельным импортом, - гарантийное обслуживание, предупреждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"До введения параллельного импорта гарантию предоставлял уполномоченный производителем представитель.

Сейчас покупателю следует всматриваться во все строчки соглашения мелким шрифтом - дилер, скорее всего, не захочет нести затраты на обслуживание", - предупреждает эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Кроме того, у банков может быть крайне настороженное отношение к покупке такого автомобиля в кредит, поскольку ситуация с легальностью приобретения машины, ввезенной по неофициальным каналам, не до конца понятна, указывает Бургазлиев.

В некоторых случаях автомобили для других рынков не лучшим образом подходят для использования в российских климатических условиях, указывает автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Машины из Арабских Эмиратов выпускаются с достаточно слабой печкой, но мощным кондиционером.

Это может сказаться на эксплуатации машины в -30°C. Зато в нынешнюю жару хорошо", - говорит Моржаретто.

Также автомобили из ОАЭ не имеют привычных россиянам "теплых опций", вроде подогрева руля, форсунок омывателя и лобового стекла, да и подогрев сидений в них присутствует только в самом лучшем случае, заключает он.

Автоновости,Статьи,Land Rover Defender,Rover,Lexus LX,Toyota Land Cruiser,Land Rover,Lexus,Toyota,Volkswagen,Mercedes-Benz,Андрей Ольховский,Алексей Стариков,Игорь Моржаретто,Авилон,
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