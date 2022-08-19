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1 час назад

Россиян предупредили о новой схеме автоподставы

Lenta.ruиещё 3

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что при торможении стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы. Это мешает внимаю водителей и помогает мошенниками воспользоваться ситуацией, передает «Прайм».

Россиян предупредили о новой схеме автоподставы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильев подчеркнул, что торможение с ручным тормозом создает аварийную ситуацию на невысокой скорости. Он предупредил россиян о новой схеме автоподстав и призвал держать безопасную дистанцию между машинами. Однако значительное расстояние при движении в плотном потоке не понравится водителям или создаст аварийную ситуацию

Кром того, россиянам необходимо наблюдать за машиной спереди, если она обладает «на кузове признаками мелких аварий, затонирована, и ее водитель двигается рывками. В подобных схемах используется или не новые, или бюджетные автомобили с механическим ручником.

Если водитель заподозрил подставу, ему следует уменьшить скорость, перестроиться в другой ряд, а также включить аварийную сигнализацию при необходимости и припарковаться на обочине.

Автоновости,Егор Васильев,
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