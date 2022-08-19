Минпромторг назвал приоритеты для локализации в автопроме РФ

Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года, сообщает ТАСС. В нем указан перечень приоритетных для локализации в российском автопроме компонентов.

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Так, в список приоритетных для локализации компонентов вошли двигатели внутреннего сгорания, автоматическая коробка передач, системы ABS и ESP, а также подушки и ремни безопасности. Кроме того, в перечень включены электродвигатель, топливная аппаратура, элементы подвески, лакокрасочные материалы и прочие материалы, используемые при производстве автомобилей.