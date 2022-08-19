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7 минут назад

Новости автомира: Минпромторг назвал приоритетные компоненты для локализации в автопроме РФ

Газета.Ru

Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года, сообщает ТАСС. В нем указан перечень приоритетных для локализации в российском автопроме компонентов.

Минпромторг назвал приоритеты для локализации в автопроме РФ
Фото: LADA/YoutubeLADA/Youtube

Так, в список приоритетных для локализации компонентов вошли двигатели внутреннего сгорания, автоматическая коробка передач, системы ABS и ESP, а также подушки и ремни безопасности. Кроме того, в перечень включены электродвигатель, топливная аппаратура, элементы подвески, лакокрасочные материалы и прочие материалы, используемые при производстве автомобилей.

Отмечается, что к 2035 году в производство автокомпонентов в России буде инвестировано 190 млрд рублей.

Автоновости,Минпромторг,
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