Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
11 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

Car.ru

Руководители АвтоВАЗа с 15 августа текущего года отказались продлевать четырёхдневную рабочую неделю. Соответствующий приказ опубликовали в рамках сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в популярной соцсети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе
Фото: Car.ruCar.ru

Работники отечественного автозавода в данном режиме будут работать в первый раз с начала этого лета. Из документа следует, что семейство машин Granta начнут производить в две смены, а внедорожные версии Niva Legend только в одну. Руководством АвтоВАЗа с 29 августа вводится 6-дневный рабочий график, который подразумевает скользящий выходной день.

Видео дня

Ещё в документе говорится об возобновлении сборки транспортных средств в рамках линии B0. Производство будут вести в 2 смены. Следующее нововведение заключается в разделении времени начала планируемых рабочих смен. В период 3 октября – 27 ноября вторую смену не будут начинать сразу после завершения первой. Руководство в данном случае предусмотрело двухчасовой перерыв.

Это позволит провести резервирование времени для проведения сверхурочных работ. Согласно предположениям, в случае нового графика размеры выплат сотрудникам предприятия будут увеличены на 20–25 процентов.

Четырёхдневку на АвтоВАЗе ввели с 6-го июня. Сначала предполагали, что в рамках данного графика автозавод будет функционировать до 5-го сентября. Руководители предприятия во второй половине июня выпустили приказ, предусматривающий продление данного графика до 6-го ноября. Однако в конце июля подписали новый документ, возвращающий на площадку пятидневный рабочий день.

Максим Соколов, занимающий должность главы АвтоВАЗа, в первых числах августа заявлял, что во 2-ой половине года в рамках предприятия соберут примерно 140 000 экземпляров авто. Это в 2 раза больше в сравнении со значениями 1-го полугодия. В следующем году производственные объёмы собираются повысить до 400 000 ед. авто.

Стоит отметить, что в данном случае поможет начало производства флагманского варианта Lada Vesta. Уже весной должны завершить работы, связанные с монтажом оборудования. К сборке авто приступят не ранее марта текущего года.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители