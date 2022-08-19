АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

Руководители АвтоВАЗа с 15 августа текущего года отказались продлевать четырёхдневную рабочую неделю. Соответствующий приказ опубликовали в рамках сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в популярной соцсети «ВКонтакте».

Фото: Car.ru Car.ru

Работники отечественного автозавода в данном режиме будут работать в первый раз с начала этого лета. Из документа следует, что семейство машин Granta начнут производить в две смены, а внедорожные версии Niva Legend только в одну. Руководством АвтоВАЗа с 29 августа вводится 6-дневный рабочий график, который подразумевает скользящий выходной день.

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Ещё в документе говорится об возобновлении сборки транспортных средств в рамках линии B0. Производство будут вести в 2 смены. Следующее нововведение заключается в разделении времени начала планируемых рабочих смен. В период 3 октября – 27 ноября вторую смену не будут начинать сразу после завершения первой. Руководство в данном случае предусмотрело двухчасовой перерыв.

Это позволит провести резервирование времени для проведения сверхурочных работ. Согласно предположениям, в случае нового графика размеры выплат сотрудникам предприятия будут увеличены на 20–25 процентов.

Четырёхдневку на АвтоВАЗе ввели с 6-го июня. Сначала предполагали, что в рамках данного графика автозавод будет функционировать до 5-го сентября. Руководители предприятия во второй половине июня выпустили приказ, предусматривающий продление данного графика до 6-го ноября. Однако в конце июля подписали новый документ, возвращающий на площадку пятидневный рабочий день.

Максим Соколов, занимающий должность главы АвтоВАЗа, в первых числах августа заявлял, что во 2-ой половине года в рамках предприятия соберут примерно 140 000 экземпляров авто. Это в 2 раза больше в сравнении со значениями 1-го полугодия. В следующем году производственные объёмы собираются повысить до 400 000 ед. авто.