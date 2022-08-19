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1 час назад

Новости автомира: Женевский автосалон, запланированный на 2023 год, снова отменен

Российская Газета

Организаторы Женевского автосалона сообщили о том, что мероприятие не состоится по причине неопределённости в геополитической ситуации в мире и экономике, а также в связи с риском обострения ситуацией с коронавирусом.

Женевский автосалон, запланированный на 2023 год, снова отменен
Фото: Юрий Зубко/РГЮрий Зубко/РГ

Первая "Женева" была отменена в 2020 году, когда мир захлестнула волна коронавирусной инфекцией. В 2021 году возникли сложности с проведением и финансовой составляющей организации, поэтому автосалон вновь не был проведён, и появилась информация, что он может уйти в небытие.

В апреле этого года комитет Женевского автосалона сообщил, что крупнейшая международная автовыставка вернётся в 2023 году. Планировалось, что она пройдёт с 14 по 19 февраля.

Несмотря на то, что автосалон не состоится в Женеве, его альтернативная версия пройдёт в Дохе (Катар) в ноябре следующего года. Впервые эта площадка была опробована в 2021 году.

По словам президента международного комитета Женевского автосалона Мориса Туреттини, организаторы сделали всё возможное для возвращения выставки, но сейчас "риски перевешивают перспективы".

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