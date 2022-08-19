Водородное топливо может оказаться вреднее бензина

Экологи предупреждают о потенциальной опасности газообразного водорода при его использовании в качестве топлива для машин.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Есть риск, что использование «зеленого водорода» может оказаться опаснее для экологии, чем ископаемые виды топлива», — Фонд защиты окружающей среды в Европе.

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Европейские ученые провели исследование на тему влияния водорода на глобальное потепление из-за обсуждения возможности перехода машин на водородные ячейки. Как стало известно «Max-Cars», среди полученных результатов исследования есть и негативный сценарий. Фонд защиты окружающей среды в Европе предупредил, что с водородным топливом не все так просто.

Дело в том, что водород является крайне летучим газом. А значит, при его производстве и транспортировке сложно избежать утечек. Как отметили в министерстве бизнеса и энергетики в Великобритании, в 2022 году следования показывают, что водород имеет в 11 раз больший потенциал для создания парникового эффекта, чем углекислый газ. Эта теория пока не признана большинством ученых и не публиковалась в научных журналах. Но полученные результаты стоит учитывать, считают экологи.

На базе этого исследования они построили позитивный и негативный сценарий развития водородного топлива. В позитивном сценарии утекает всего 1% газа от всего его производства. Также в этом случае водород добывают исключительно «зеленым» способом. В итоге через 20 лет такая ситуация на 95% уменьшила воздействие на климат по сравнению с ископаемым топливом. Прогноз снижается до улучшения на 70%, если водород добывают иными способами, отличными от «зеленых».

Но все меняется, когда в этой формуле появляется утечка 10% добываемого водорода. Да, с «зелеными» методами добычи газа уменьшение воздействия на климат все еще на 66% уменьшается за 20 лет. Но вот при генерации водорода из природного газа техника на нем становится более вредной, чем при использовании ископаемых типов топлива.