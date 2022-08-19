Lincoln представил электромобиль со встроенным в пол экраном

Lincoln приготовил для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич (Concours d'Elegance) полностью автономный электрический концепт. Модель, названная L100 в честь 100-летнего юбилея компании, выступает одновременно предвестником будущих Lincoln и хранителем традиций. Она получила бесшовный аэродинамический кузов, откидную крышу, салон без руля и педалей, и систему, объединяющую световые элементы и экраны для создания особой атмосферы.

Фото: © Lincoln © Lincoln

Вдохновение дизайнеры черпали в Lincoln Model L 1922 года — инженерном прорыве своего времени, построенном после включения марки в состав Ford. Классическим моделям посвящена фигурка гончей, но здесь она заключена под капот, выполненный из стекла.

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Крыша, объединенная с задним окном, тоже полностью стеклянная, а двери открываются против хода движения: вместе со светотехникой они участвуют в программе приветствия, раскрывая автомобиль подобно шкатулке. Система на основе искусственного интеллекта следит за перемещениями человека, используя датчики и GPS. Сзади у L100 — хвост Камма, разделенный планкой с тонким фонарем-полоской.

Lincoln

Lincoln

Приветственная «симфония», как называют ее в Lincoln, продолжается внутри: в пол вмонтирована гигантская цифровая панель, еще один экран расположен на центральном тоннеле. В шоу-каре применены только экологичные материалы, такие как переработанная замша, а также металлическая краска и акрил вместо хрома.

Руля и педалей у беспилотника нет, а единственный орган управления — хрустальная фигурка автомобиля, вдохновленная драгоценными камнями. Для удобства общения с пассажирами на втором ряду передние сиденья можно превратить в скамью, убрав спинки.

Так как концепт — дизайнерский экзерсис, Lincoln не раскрывает подробностей о силовой установке. Отмечается лишь, что в L100 применены некие аккумуляторные батареи нового поколения, которые «изменят правила игры».