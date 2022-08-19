Skoda показала салон кроссовера Vision 7S

Чешский автобренд Skoda опубликовал на просторах глобальной Сети новые изображения интерьера концептуальной версии Vision 7S. Транспортное средство должны официально представить общественности 30 августа текущего года.

Фото: Car.ru Car.ru

Согласно ожиданиям, модель должна стать предвестником новой среднеразмерной модификации кросса с электрическим силовым агрегатом. На изображении довольно хорошо просматривается передняя панель транспортного средства. Она получила крупный удобный вертикальный дисплей медиасистемы.

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Для руля Vision 7S предусмотрена необычная форма. На нём разместили специальные сенсорные кнопки управления. В салоне цифровая приборная панель и блок управления автомобильным климат-контролем.

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Согласно ожиданиям, салон транспортного средства оснастят шестью отдельными посадочными местами, которые получат персональные держатели для гаджетов. Между 1-м и 2-м рядом разместят крепление для специального детского кресла.

Пока отсутствует информация о технических характеристиках электромобиля. По заявлению экспертов, в Vision 7S для продолжительных остановок автопроизводитель предусмотрел специальный режим отдыха. В случае его активации, производится сдвижение руля, педалей и дисплея мультимедиа к ветровому стекло транспортного средства. При этом сиденья авто 2-х передних рядов сдвигаются в заднюю часть.

Первые изображения экстерьера этой модели Skoda опубликовали в глобальной Сети в начале марта текущего года. Имеется информация, что для Vision 7S будет предложена заметно переработанная внешность под новый фирменный стиль, который получил название Modern Solid.