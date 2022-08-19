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1 час назад

Новости автомира: новый Hyundai Santa Fe впервые сфотографировали

Российская Газета

Hyundai Santa Fe четвёртого поколения не является бестселлером марки, и объёмы продаж настолько не устраивают компанию, что она начала работы над новой генерацией раньше запланированного. Первый прототип вышел на ходовые испытания.

Новый Hyundai Santa Fe впервые сфотографировали
Фото: youtube.comyoutube.com

В прошлом году тираж Hyundai Santa Fe на домашнем рынке составил 57 578 экземпляров, в то время как Kia Sorento продался в количестве почти 77 тысяч машин.

Даже Hyundai Palisade обошёл "коллегу" по объёму реализации, найдя 64 791 покупателя. "Санте" не помогло даже радикальное обновление, проведённое в экстренном порядка раньше традиционно положенного срока.

Причины поражения Santa Fe эксперты связывают с внутренним каннибализмом - длиннобазный Tucson всего на 10 мм короче, а также с отсутствием предложения гибридных вариантов в Южной Корее.

Разумеется, уменьшать размеры Hyundai Tucson никто не будет, поэтому новая генерация Santa Fe станет больше и "перерастёт" сегмент среднеразмерных SUV. Конечно, корейцы исправятся и будут предлагать гибридные модификации с начала продаж.

youtube.com

Новый прототип, фото которого опубликовал канал Jungyoung Teak TV, пока предоставляет крайне мало информации о том, каким будет пятое поколение "Санта Фе" из-за большого количества камуфляжа.

youtube.com

На одном из фото, на котором видна спинка сиденья переднего пассажира, есть символ со стилизованными буквами H, соединёнными между собой длинной горизонтальной чертой, - предполагается, что таким сделают рисунок светодиодных ходовых огней.

Ранее сообщалось, что новый Santa Fe выйдет на 8-10 месяцев раньше - до конца 2022 года, но, судя по тому, что дорожные испытания начались только-только, сроки могут быть скорректированы в большую сторону.

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