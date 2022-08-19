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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ вводит режим особого контроля за качеством Lada Vesta NG

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АвтоВАЗ зафиксирует все жалобы на обновленные автомобили семейства Lada Vesta NG в особом порядке. Официальными дилерами Lada было разослано письмо с указанием фиксировать все дефекты и недоработки поступивших в продажу 800 автомобилей обновленной модификации.

АвтоВАЗ вводит режим особого контроля за качеством Lada Vesta NG
Фото: ©Lada.ru©Lada.ru

Как сообщает издание "Лада Онлайн", вместе со стартом продаж дилеры начали процедуру "особого режима сбора информации". Все недочеты автомобилей, поступивших в продажу и прошедших предпродажную подготовку, а также уже переданных клиентам, будут зафиксированы и отправлены в АвтоВАЗ с особой пометкой.

Издание отмечает, что похожая процедура контроля дефектов новых моделей производства АвтоВАЗа применялась и ранее. Так, в Тольятти особо пристально рассматривали обратную связь по появившимся в 2019 году модификациям Lada Vesta с вариатором Jatco и мотором Nissan H4M, до этого первые покупатели Vesta и Xray получали контакты персонального менеджера, клиент мог обращаться к нему по любым вопросам относительно работы и качества автомобиля.

Обновленные версии Lada Vesta NG поступили дилерам в августе – финальная партия из 800 автомобилей была произведена на заводе в Ижевске. После этого сборочную линию перенесут в Тольятти. Демонтаж сварочных постов уже начался. На заводе в Тольятти оборудование из Ижевска установят вместо конвейера, ранее предназначавшегося для сборки автомобилей Renault, в мае 2022 года передавшей НАМИ свою долю в АвтоВАЗе в связи с решением уйти с российского рынка.

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