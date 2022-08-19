АвтоВАЗ вводит режим особого контроля за качеством Lada Vesta NG

АвтоВАЗ зафиксирует все жалобы на обновленные автомобили семейства Lada Vesta NG в особом порядке. Официальными дилерами Lada было разослано письмо с указанием фиксировать все дефекты и недоработки поступивших в продажу 800 автомобилей обновленной модификации.

Фото: ©Lada.ru ©Lada.ru

Как сообщает издание "Лада Онлайн", вместе со стартом продаж дилеры начали процедуру "особого режима сбора информации". Все недочеты автомобилей, поступивших в продажу и прошедших предпродажную подготовку, а также уже переданных клиентам, будут зафиксированы и отправлены в АвтоВАЗ с особой пометкой.

Издание отмечает, что похожая процедура контроля дефектов новых моделей производства АвтоВАЗа применялась и ранее. Так, в Тольятти особо пристально рассматривали обратную связь по появившимся в 2019 году модификациям Lada Vesta с вариатором Jatco и мотором Nissan H4M, до этого первые покупатели Vesta и Xray получали контакты персонального менеджера, клиент мог обращаться к нему по любым вопросам относительно работы и качества автомобиля.