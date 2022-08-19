Названы ввезенные в Россию по параллельному импорту автомобили

В августе этого года на российский рынок завезли новые модели автомобилей Toyota, Land Rover, Mercedes-Benz и Audi за счет параллельного импорта. Об этом сообщили «Газете.Ru» опрошенные дилеры.

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«Если рассматривать по конкретным моделям, то в августе на российском рынке благодаря параллельному импорту появились Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новые версии электромобилей от брендов Mercedes и Audi, а также новый GLC», - отметил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

По его словам, цены на данные автомобили не будут снижены из-за логистических затрат и растаможивания.

По большей части в страну ввозят автомобили премиального сегмента, так как маржинальность в данном случае является максимальной, отметил генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский.